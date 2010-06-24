Футбол. Стало известно, за кого болеет Папа Римский на ЧМ

Папа Римский Бенедикт XVI болеет за сборную Германии, выступающую на Чемпионате мира по футболу в ЮАР. В среду вечером он смотрел трансляцию матча между командами Германии и Ганы, победа в которой позволила немцам продолжить борьбу на мировом первенстве. Это ясно дал понять государственный секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне, посетивший в четверг итальянский город Геную. «Вчера вечером перед матчем сборной Германии Святой отец позвонил мне по телефону, чтобы передать свое благословение Генуе и всем ее верующим», - сказал госсекретарь во время проповеди в храме Сан-Лоренцо.