Сабо: Рядом с Леоненко я не сяду

Экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал свой отказ телеканалу ICTV на приглашение посетить передачу «Третий Тайм», ведущим которой является Виктор Леоненко. «Леоненко – это отдельная статья. Человек, который после футбольной карьеры, ничего для футбола Украины не сделал. Он только пил. Пил, когда играл, пил, когда закончил играть. Не знаю, может, сейчас он уже и не пьет... Посмотрите, как он сейчас работает на ICTV. Он все время хихикает, значит, никакой серьезности у него нет. Мысль свою до конца довести не может – слов, что ли, ему не хватает. Может, хозяину канала это импонирует, тогда на здоровье. Мне с передачи «Третий Тайм» раз 20 звонили, чтоб не соврать. Но рядом с Леоненко я сидеть не буду. Он – недоброжелательный агрессивный человек. Все слышали, как он комментировал матч сборной Украины... Сам Мирон Маркевич уже высказался по этому поводу. У Леоненко страшная зависть. Когда сборная забивает гол – он говорит, что не команда забила, а защитник соперника. Как так можно говорить? На этот гол работала вся команда, атаковала, старалась… Так нельзя!», – сказал Сабо в интервью «Спорт.ua».