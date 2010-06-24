Микколи раскритиковал Марчелло Липпи

Нападающий «Палермо» Фабрицио Микколи выразил свое недовольство методами работы главного тренера сборной Италии Марчелло Липпи. По мнению футболиста, наставник не взял на чемпионат мира целую группу футболистов, которые могли бы усилить команду. «Не думаю, что моя травма повлияла на решение тренера не взять меня на чемпионат мира. Липпи никогда не рассматривал меня в качестве игрока сборной. Главный тренер не знает игроков «Палермо». Он ни разу не приезжал просматривать матчи моей команды, несмотря на то, что мы провели очень успешный сезон. Все легионеры «Палермо» поехали в ЮАР, а итальянцы остались дома. Не понимаю, зачем Липпи вызвал в сборную целую группу игроков «Ювентуса». Ведь команда откровенно провалила сезон», - цитирует Микколи calcionews24.com. «Спорт-Экспресс»