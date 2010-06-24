Коул: Верю, что Англия выиграет ЧМ-2010

Полузащитник сборной Англии Джо Коул признался, что у него сохранилась надежда на победу в чемпионате мира. «Английский народ заслуживает того, чтобы он мог гордиться национальной командой. Я все еще верю, что мы сможем выиграть ЧМ-2010. Мы хотим с победой вернуться домой. Игра со Словенией была очень напряженной. Я играл в финале Лиги чемпионов и Кубка Англии, но там не было ничего подобного. Здесь все было на нервах. Почему много играл в обороне? Если тренер скажет, чтобы я одну минуту уделял защите – так и сделаю, а если скажет, что 90 минут, я спорить не буду. Такова моя природа. Я высоко ценю советы, особенно когда матчи носят исключительный характер», – цитирует футболиста официальный сайт ФИФА.