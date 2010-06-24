ЧМ. Липпи выпустит Гаттузо с первых минут

Стали известны составы сборных Словакии и Италии, которые сегодня выйдут на поле стадиона «Элисс Парка». Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф. Наставник действующих чемпионов мира, как и ожидалось, будет использовать схему 4-3-3. Первый свой матч на турнире проведет Дженаро Гаттузо. Альберто Джилардино, который играл в предыдущих встречах, начнет матч на скамейке запасных. Владимир Вайсс сделал сразу четыре изменения в стартовом составе по сравнению с поединком с Парагваем. Вместо Вайсса-младшего, Салаты, Козака и Шестака на поле с первых минут выйдут Забавник, Стох, Ендришек и Куцка. «Спорт-Экспресс»