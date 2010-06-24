У Галкиной-Самитовой и Ухова родились дочки

Сегодня ночью олимпийская чемпионка, рекордсменка мира на дистанции 3000 метров с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова родила дочку. Спортсменка и ее муж Антон Галкин назвали девочку Алина. Рост ребенка – 56 см, вес – 3,350 кг. По словам Гульнары, чувствует она себя хорошо. Гульнара добавила, что у Алины также будет двойная фамилия – Галкина-Самитова. Двумя днями ранее дочь родилась в семье зимнего чемпиона Европы и мира прыгуна в высоту Ивана Ухова. Роды у Полины Уховой были долгие, но сейчас мама и ребенок чувствуют себя неплохо. Рост девочки – 56 см, вес – 4,3 кг, сообщает официальный сайт ВФЛА.