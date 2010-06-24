ЧМ. Клинтон посетит матч США – Гана

Бывший президент США Билл Клинтон признался, что ему так понравилась игра сборной США на ЧМ-2010, что он решил остаться в ЮАР, чтобы посмотреть следующий матч команды. Сегодня Клинтон изменил свой маршрут в ЮАР, чтобы посмотреть матч 1/8 финала, в котором сборная США сыграет против команды Ганы в Рустенбурге. В ЮАР Клинтон представляет заявку своей страны на право проведения ЧМ-2018 или ЧМ-2022. После матча американцев с командой Алжира (1:0) он посетил раздевалку команды. Клинтон также признался, что, празднуя успех команды после гола Лэндона Донована, он сорвал голос, а чтобы его вернуть, Клинтону пришлось в течение часа пить чай с лимоном, сообщает AP.