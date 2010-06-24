Марадона: На ЧМ-2010 не видел игрока, который показал бы хотя бы 30 процентов

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сказал, что футболистов других команд и близко нельзя сравнить с Лионелем Месси и Карлосом Тевесом, а также признался, что дает игроку «Барселоны» полную свободу действий. «На этом чемпионате мира я не видел игрока, который показал хотя бы 30 процентов от того, что может Месси. Не знаю, назовут ли меня завтра слишком заносчивым, но я бы еще добавил, что на чемпионате мира я не видел футболиста, показавшего хотя бы 30 процентов от умений Тевеса. Игра Карлоса захватывает, понимаете? Я люблю свою команду. Благодарен Месси за его игру. Он в порядке, он всем доволен, он наслаждается игрой за сборную, он хочет выходить на поле. Всем, кто отмечал, что Месси не пел государственный гимн и выглядел печальным во время квалификационных встреч, я отвечу: ребята, кому нравится проигрывать? А ведь мы проигрывали в отборочном цикле. Месси шутит с партнерами, спорит о футболе с Вероном, хотят тот знает пока больше него. Никогда не думал, что Месси нужно просто стоять на одной конкретной позиции. Хочу, чтобы он был всегда рядом с мячом. Это позволяет нам контратаковать и создавать голевые моменты. Я сказал Месси, что мне никто никогда не говорил, в каком месте поля я должен играть. Именно поэтому я не могу говорить, где должен играть он. Лео сам решает и играет там, где хочет», – цитирует Марадону La Nacion. Sports.ru