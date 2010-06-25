Донецкий «Металлург» подписал игрока украинской «молодежки»

22-летний полузащитник молодежной сборной Украины Николай Морозюк подписал в Австрии трехлетний контракт с донецким «Металлургом», сообщает официальный сайт клуба. «За карьерой Николая Морозюка мы наблюдали длительное время. Игра этого квалифицированного и перспективного футболиста привлекла наше внимание. Главный тренер нашей команды Николай Костов был заинтересован в том, чтобы Морозюк пополнил наш состав. После подписания контракта, Николай Морозюк преступил к тренировкам в составе нашей команды», – рассказал спортивный директор «Металлурга» Вардан Исраелян.