Футбол. Сборную Новой Зеландии встретят как героев

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей хочет, чтобы национальная сборная, которая не проиграла ни одного матча на чемпионате мира в ЮАР и заняла третье место в группе F, провела парад по улицам Веллингтона. «Они возвращаются назад как чемпионы. Они – настоящие герои, хотя им и не удалось выйти из группы. Тем не менее, они могут собой гордиться», – сказал Кей. Однако, проведение парада может задержаться на срок от недели до месяца, так как игроки и тренеры возвращаются в Новую Зеландию в разное время.