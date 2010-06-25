Уимблдон. Чакветадзе проиграла Уильямс

Российская теннисистка Анна Чакветадзе потерпела поражение в матче с американкой Сереной Уильямс со счетом 0:6, 1:6. Об этом сообщает AFP. Общее время встречи составило 49 минут, и россиянке удалось выиграть только один гейм. В результате Чакветадзе, обыгравшая в первом круге турнира Большого шлема немецкую спортсменку Андреа Петкович со счетом 3:6, 6:4, 6:4, прекращает борьбу за выход на следующий этап соревнований. Первая на данный момент ракета мира Серена Уильямс в свою очередь встретится со словацкой спортсменкой Доминикой Цибулковой. Цибулкова ранее в трех сетах обыграла японку Аюми Морита.