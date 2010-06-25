На Уимблдоне наградили участников самого длиного матча в истории тенниса

Организаторы Уимблдона наградили американца Джона Иснера и француза Николя Майю, сыгравших на турнире в Англии самый длинный матч в истории тенниса, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на The Daily Express. В качестве памятных призов спортсмены получили хрустальные вазы, а также по шесть фужеров для шампанского. Кроме Майю и Иснера оргкомитет турнира "Большого шлема" отметил также и судью рекордного матча. 44-летний Мохамед Лахяни получил в подарок хрустальную вазу, клубный галстук Уимблдона и серебряные запонки. Комментируя свою работу во время встречи Майю и Иснера, шведский судья отметил, что во время поединка не думал об усталости: "Я старался делать свою работу как можно лучше ради этих ребят". 19-я ракетка мира американец Джон Иснер и француз Николя Майю, занимающий 148-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), встретились в первом круге Уимблдона 22 июня. В тот день теннисисты сыграли только четыре сета, а затем игра была прервана из-за наступления темноты. Однако 23 июня пятый сет спортсменам доиграть так и не удалось - игра остановилась при счете в последней партии 56:59. В итоге 24 июня встреча Майю и Иснера наконец завершилась. В общей сложности матч продлился 11 часов и пять минут и завершился победой Иснера со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. По ходу игры спортсмены побили сразу несколько рекордов, в том числе и по длительности пятого сета и количеству эйсов в одном матче. По оценкам медиков, оба теннисиста потеряли по ходу "марафонской" встречи по 16 тысяч калорий. Как отмечает издание, за время поединка победитель выпил сорок бутылок воды, съел три банана и 12 энергетических батончиков. Комментируя итоги встречи, российская теннисистка Мария Шарапова посоветовала Иснеру и Майю показаться врачам. С такой же рекомендацией ранее выступил многократный победитель турниров "Большого шлема" американец Джон Макинрой. Сами теннисисты после матча заявили, что прежде всего хотели бы как следует поесть, а затем выспаться, так как перед решающей схваткой они оба очень плохо спали.