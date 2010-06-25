ЧМ. Хави: От побед никогда не устаешь

Полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес всегда старался быть реалистом и оценивать ситуацию объективно. Поэтому футболист «Барселоны» признал, что на данный момент изначальная цель команды, предполагающая титул чемпиона мира, была ближе до старта мундиаля в ЮАР. «От побед никогда не устаёшь. Нам всегда хочется бороться и добиваться больших побед. То же самое могу сказать и о чемпионате мира – вся команда горит желанием добиться чего-то значительного. Я сам всегда был готов выложиться полностью как для "Барселоны", так и для национальной сборной», - цитирует Хави Sport.es. Футболист отметил, что в его богатой коллекции титулов не хватает звания чемпиона мира, и он собирается бороться до конца, чтобы достичь своей цели.