ЦСКА опять отказался продавать права на Вагнера Лава

ЦСКА отклонил предложение «Фламенго» о продаже прав на нападающего Вагнера Лава, который в скором времени должен вернуться из аренды в Россию. По информации Estadao, бразильский клуб предложил армейцам около 11 миллионов долларов, но эта сумма не устроила москвичей. Как утверждает издание, «Фламенго» продолжит борьбу за форварда. Отметим, что в 29 матчах за клуб Вагнер Лав забил 23 гола. «Мы стараемся сделать все, чтобы сохранить у себя Вагнера. Все понимают, что главная проблема – сумма трансфера. Мы пригласим представителя ЦСКА в Бразилию, чтобы переговорить с ним здесь. Всегда лучше решать проблемы с глазу на глаз. От результатов разговора будет зависеть размер предложения, которое сделает «Фламенго», – рассказал для Lance! директор бразильского клуба Зико, который ранее тренировал ЦСКА.