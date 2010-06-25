Бокс. Ибрагимов: У Поветкина получится победить Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO россиянин Султан Ибрагимов заявил, что в поединке против украинца Владимира Кличко россиянин Александр Поветкин должен работать на разрыв дистанции, а не пытаться перебоксировать своего оппонента. «Москва заслуживает того, чтобы тут был проведен бой Александр Поветкин – Владимир Кличко. Мы все должны болеть за Саню. То, что я не доработал, готовясь к бою с Кличко, он доделает и победит. Сама большая проблема в бою против Кличко это разрыв дистанции, связанный с разницей в росте. Саше не нужно идти вперед, а просто сокращать дистанцию. Я же хотел опережать Кличко, перебоксировать его, но он держал дистанцию, и поэтому у меня ничего не получилось. Думаю, что у Саши все получится», – цитирует Султана Ибрагимова Sportbox.ru.