Кличко и Поветкин определят организатора их боя на аукционе

Промоутеры чемпиона мира по версиям IBF и WBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко и обязательного претендента IBF россиянина Александра Поветкина не смогли договориться самостоятельно по организации поединка. Как сообщил тренер Кличко американец Эммануэль Стюард, организатор боя будет определен на аукционе заявок, который состоится во вторник вечером. Если его выиграет компания братьев Кличко «К2 Промоушнз», бой состоится 11 или 18 сентября в Германии, скорее всего, во Франкфурте-на-Майне. Если промоутером поединка станет немецкая «Зауэрланд Ивентс», ведущая дела Поветкина, встреча состоится в Москве, передает ИТАР-ТАСС. Гонорар будет разделен в соотношении 75-25 процентов. Большую часть получит Кличко.