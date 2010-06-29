Уимблдон. Шарапова не пробилась в четвертьфинал

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона-2010. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. В центральном матче четвертого круга Уимблдона в женском одиночном разряде россиянка уступила американке Серене Уильямс, которая возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился со счетом 7:6 (11:9), 6:4 в пользу Уильямс. В четвертьфинале американской спортсменке предстоит встретиться с китаянкой На Ли, которая в четвертом круге турнира обыграла Агнешку Радваньску из Польши со счетом 6:3, 6:2. Ранее в четвертьфинал Уимблдона пробилась россиянка Вера Звонарева, которая обыграла Елену Янкович со счетом 6:1, 3:0. Проиграв три гейма во втором сете, спортсменка из Сербии сослалась на травму и отказалась продолжать борьбу. За выход в полуфинал Звонаревой предстоит побороться с бельгийкой Ким Клейстерс, которая в трех сетах обыграла свою соотечественницу Жюстин Энен. Этот матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:3.