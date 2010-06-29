Тренера знаменитых легкоатлетов дисквалифицировали пожизненно

Наставник американских и ямайских легкоатлетов - медалистов Олимпийских игр разных лет Рэймонд Стюарт был пожизненно отстранен от тренерской работы. Соответствующее решение было принято Антидопинговым агентством США, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Тренер получил дисквалификацию за транспортировку и последующее использование запрещенных препаратов для подготовки своих подопечных к соревнованиям. Ранее один из спортсменов, которого тренировал Стюарт, также был пожизненно отстранен от соревновательной деятельности. Речь идет о спринтере Джероме Янге, обладатели мирового рекорда в эстафете 4 по 400 метров, победителе чемпионатов мира и олимпийском чемпионе Сиднея-2000. Впоследствии все результаты Янга с 1999 года были аннулированы, так как в его анализах были обнаружены следы запрещенных препаратов. В настоящее время бывший олимпийский чемпион работает школьным тренером. Среди других спортсменов, тренировавшихся у Рэймонда Стюарта, - олимпийский чемпион 2000 года американец Кеннет Брокенбур, ямайская бегунья, трехкратная медалистка летних Игр разных лет Беверли Макдональд, а также чемпион мира 2003 года американский спринтер Джошуа Джонсон. Как отмечает агентство, в 2009 году уроженца Ямайки Рэймонда Стюарта на родине наградили за вклад в развитие спорта.