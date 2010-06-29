Ф/катание. Плющенко отстранили от международных соревнований

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российского фигуриста Евгения Плющенко от соревнований под эгидой этой спортивной организации, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт ISU. Решение было принято 28 июня. «На основании полученных советом доказательств было установлено, что российский фигурист Евгений Плющенко в марте и апреле 2010 года принимал участие в показательных выступлениях, не получив соответствующего разрешения в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Это является нарушением правил союза», - говорится в отчете на сайте ISU. ISU уже направила в ФФККР распоряжение, в котором запретила российской спортивной организации допускать Плющенко к «мероприятиям, связанным с фигурным катанием». Решение о снятии запрета на участие в соревнованиях, турах и показательных выступлениях будет принято по итогам расследования ISU. О том, что олимпийскому чемпиону Турина-2006 Евгению Плющенко грозит дисквалификация, стало известно несколько недель назад. Представителей Международного союза конькобежцев возмутило то, что российский спортсмен пропустил чемпионат мира в Италии (турнир проходил с 22 по 28 марта 2010 года), сославшись на травму, но при этом принял участие в коммерческом шоу «Короли льда». Сам Плющенко пояснил, что характер его травмы позволял ему принять участие в показательном шоу, так как выступление в развлекательной программе не требовало от него больших усилий, тогда как участие в ЧМ могло бы усугубить повреждение. Теперь ISU предстоит изучить все медицинские документы, касающиеся травмы Плющенко и после этого принять решение о дальнейшей судьбе спортсмена. У российского фигуриста есть 21 день, чтобы обжаловать решение союза конькобежцев в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии (CAS).