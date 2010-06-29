Украинские шпажисты «оккупировали» пьедестал на Кубке мира в Аргентине

Необычайно успешным оказалось выступление наших шпажистов на этапе кубка Мира в Аргентине: из четырех мест на пьедестале почета украинцы заняли три. Об этом «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Победителем турнира, проходившего в Буэнос-Айресе в эти выходные, стал Дмитрий Карюченко, обыгравший в финальном поединке нидерландца Бас Вервильена 6:5. Третье место разделили Максим Хворост, уступивший в полуфинале Карюченко 12:15 и Анатолий Герей, которому в поединке с Вервильеном до победы не хватило всего одного укола 14:15. С чем не повезло украинцем на этом турнире, так это с жеребьевкой. Сначала в 1/32 финала встретились Игорь Рейзлин и Богдан Никишин. Богдан оказался сильнее и победил Игоря 15:10, однако уже в следующей ступени проиграл Максиму Хворосту 13:15. Еще один украинец – Виталий Ошаров выбыл из соревнований в 1/32 финала, уступив американцу Вестену Кельсей 10:15. Технические результаты: 1. Дмитрий Карюченко (Украина) 2. Бас Вервильен (Нидерланды) 3. Анатолий Герей (Украина) 3. Максим Хворост (Украина) 12. Богдан Никишин (Украина) 24. Игорь Рейзлин (Украина) 28. Виталий Ошаров (Украина)