Л/атлетика. Мельниченко выиграла Кубок Европы по многоборью

В минувшие выходные в Таллинне состоялся Кубок Европы (Суперлига) по многоборью, в котором принимали участие и женская, и мужская сборные Украины. При отсутствии на этих соревнованиях лидеров украинского многоборью Натальи Добрынской, Людмилы Йосипенко и Алексея Касьянова украинцы все же смогли удержаться в Суперлиге. Женская команда, набрав в сумме 17257 очков, финишировала четвертой. Победа в командном зачете досталась французским семиборкам, вторыми финишировали представительницы Чехии, а третьими - россиянки. В индивидуальных соревнованиях семиборок первую строчку уже в который раз заняла Анна Мельниченко с суммой 6098 очков. На видах атлетка из Кременчуга показала следующие результаты: 100м с / б - 13.72сек, высота - 1м84см, ядро - 13м00см, 200м - 24.89сек, длина - 6м21см, копье - 38м46см, 800м - 2:16.37 Инна Акхозова заняла семнадцатое место - 5597очков (14.50сек, 1м72см, 12м29см, 25.14сек, 6м21см, 30м67см, 2:17.96) Ирина Илькевич финишировала девятнадцатой – 5562 очка (14.28сек, 1м69см, 11м19см, 24.76сек, 5м93см, 36м97см, 2:19.74) Самая молодая из украинских участников Кубка Европы Алина Федорова остановилась на двадцатой позиции - 5515 очков (14.81сек, 1м72см, 13м83см, 25.72сек, 5м86см, 35м83см, 2:24.09) В мужском десятиборье сборная Украины набрала 21935 очков и заняла шестое общекомандное место. На первой позиции финишировали эстонцы - 23746 баллов. Вторыми были русские - 22742 очка, третьи – французы, в активе которых 22556 пунктов. В индивидуальных соревнованиях украинским десятиборцам пробиться в тройку призеров не удалось. Лучшим из наших атлетов в Таллинне стал Евгений Никитин - 5 место и 7724 очка. Виды Никитин прошел со следующими показателями: 100м - 11.03, длина - 6м98см, ядро - 14м50см, высота - 1м89см, 400м - 49.72сек, 110м с / б - 14.77сек, диск - 42м18см, шест - 4м80см, копье - 52м18см, 1500 - 4:34.95 сек. На девятнадцатой позиции закончил соревнования Марк Тимченко - 7190 очков (11.46сек, 6м93см, 13м39см, 1м86см, 49.95сек, 15.70сек, 41м97см, 4м20см, 47м39см, 4:33.44) Виталий Пинкевич в итоге десяти видов остановился на 24-той позиции - 6901очко (11.46сек, 6м77см, 12м67см, 1м86см, 50.73сек, 15.20сек, 39м40см, 4м50см, 41м10см, 4:56.84). Людмила Якушева, официальный сайт ФЛАУ