Президент Французской федерации футбола подал в отставку

Президент Французской федерации футбола Жан-Пьер Эскалетт подал в отставку. Такое решение он принял после провального выступления национальной команды на чемпионате мира в ЮАР и грандиозного скандала, разразившегося в стане Трехцветных. Жан-Пьер Эскалетт известен хорошими отношениями с бывшим главным тренером сборной Раймоном Доменеком. В частности, он неоднократно выступал в его поддержку, передает «Корреспондент». Напомним, что выступление сборной Франции в ЮАР запомнилось в первую очередь скандалом, разразившимся после конфликта между главным тренером Раймоном Доменеком и футболистом Николя Анелька.