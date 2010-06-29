Глава ФИФА Блаттер принес извинения сборным Англии и Мексики

Президент ФИФА Йозеф Блаттер принес официальные извинения сборным Англии и Мексики, которые в матчах 1/8 финала чемпионата мира пострадали из-за результативных ошибок судейских бригад, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на AP. Напомним, что во встрече англичан с Германией не был засчитан гол Фрэнка Лэмпарда, после удара которого мяч опустился за линию ворот. А в поединке мексиканцев с Аргентиной рефери ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Карлоса Тевеса, открывшего счет. «Мы сожалеем, ошибка судьи всем очевидна. Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений и избежать подобных ситуаций в дальнейшем», - заявил Блаттер. ФИФА намерена обсудить тему введения видеоповторов в июле на очередном заседании организации, которое пройдет в Уэльсе.