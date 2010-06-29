Клозе: Слышал, аргентинцы до смерти хотят взять у нас реванш за ЧМ-2006

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что видит свои перспективы в мюнхенском клубе на будущий сезон, отметил, что помнит о голе Аргентине на ЧМ-2006, а также рассказал о партнере по национальной команде Томасе Мюллере. «Игрового времени в этом году мне явно не хватало. Но зато сейчас я свеж и полон сил. При этом хочу сказать, что даже тренировки под руководством Луи ван Гала принесли мне громадную пользу в плане понимания футбола. Наш тренер в «Баварии» – великий тактик. И вы знаете, я с надеждой смотрю на свое будущее в мюнхенском клубе. Конечно, помню свой гол в ворота Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2006. Слышал, что аргентинцы до смерти хотят взять у нас реванш за то поражение. Так что, возможно, тот мой гол лишь усложнил нашу нынешнюю жизнь. Что касается Мюллера, то этот парень – счастливчик! У него море таланта и предостаточно уверенности в себе, чтобы его реализовать. Естественно, сейчас он идет в гору и пока еще не знает, что в жизни бывают не только подъемы, но и спуски. Он об этом даже не думает – и слава богу! Смотрю на него и радуюсь: до чего счастливый момент он сейчас переживает!» – приводит слова футболиста «Советский спорт».