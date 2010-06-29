Организаторы Уимблдона оштрафовали Надаля

Организаторы Уимблдона оштрафовали на две тысячи долларов первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, сообщает ESPN. Теннисиста наказали за консультацию со своим тренером Тони Надалем во время матча третьего круга Уимблдона, в котором испанец в пяти сетах победил немца Филиппа Петцшнера (6:4, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3). Решение оргкомитета третьего в сезоне турнира «Большого шлема» лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опротестовывать не собирается. «Правила есть правила», - заявил теннисист. После победы над Петцшнером Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона, где победил француза Поля-Анри Матье (6:4, 6:2, 6:2) . В 1/4 финала спортсмен встретится с представителем Швеции Робином Седерлингом, которого испанец обыграл в финале Открытого чемпионата Франции в начале июня 2010 года. Встреча Надаля и Седерлинга состоится 30 июня. Матч начнется в 16:00 по московскому времени. «Лента.ru»