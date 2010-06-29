Федерер: Переживать из-за победы над Мельцером не собираюсь

Первая ракетка Уимблдона-2010 Роджер Федерер признался, что не испытал угрызений совести, разгромив в 1/8 финала австрийца Юргена Мельцера, который является его другом вне корта. Как уже сообщал Eurosport.ru, в понедельник швейцарец отдал своему сопернику лишь семь геймов – 6:3, 6:2, 6:3 – и вышел в четвертьфинал. «Переживать не собираюсь: это просто теннис, просто матч, ничего более. Юрген совсем не расстроился. Более того, он даже сказал мне, что надеется не прождать еще десять лет до нашего с ним следующего поединка. Он уже хочет реванша – такой он человек. Вероятно, ему нравится мой стиль игры, а мне нравится его. Хотелось бы почаще встречаться с Мельцером на корте», - заявил Федерер на послематчевой пресс-конференции. Роджер также успокоил своих поклонников, что повязка на его ноге, недавно запечатленная одним из фотографов, уже не означает ничего серьезного. «Да, она действительно имела место после матча первого круга (в котором Федерер бился пять сетов с колумбийцем Алехандро Фальей – прим. Eurosport,ru). У меня болело бедро, это началось еще в Галле. Однако сейчас все в порядке, проблема ушла, и я рад, что сумел восстановиться», - сказал 6-кратный чемпион Уимблдона. За выход в полуфинал Федерер сразится с чехом Томашем Бердыхом, 12-й ракеткой турнира. Eurosport