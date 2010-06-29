Блаттер: Мы вновь обсудим внедрение технологий определения гола

Президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер, известный своим негативным отношением к внедрению в футбол видеотехники, заявил о готовности возобновить тестирование технологий, которые помогут определять взятие ворот в спорных ситуациях. «Очевидно, что после событий на Чемпионате мира было бы глупостью не возобновить рассмотрение вопроса об использовании технологий на встрече международного исполкома, которая состоится в июле. Лично я сожалею о судейских ошибках, которые влияют на результат, но это не конец футбола. Мы вновь обсудим возможность внедрения технологий определения взятия ворот. А для принятия решений по определению офсайда, как в матче Аргентина - Мексика, технологии не нужны», - цитирует Блаттера «Корреспондент» со ссылкой на ESPN. Напомним, что в матче 1/8 финала чемпионата мира Германия - Англия уругвайские арбитры не зафиксировали взятие ворот немецкой команды, хотя мяч после удара Франка Лэмпарда пересек линию ворот. Стоит отметить, что ФИФА запретила использовать видеоповторы спорных моментов на стадионах после случая в матче Аргентина - Мексика, когда игроки сборной Мексики всей командой оспаривали гол, забитый аргентинцами из оффсайда.