Жардел продолжит карьеру в Болгарии

Бывший нападающий «Порту» и «Галатасарая» Марио Жардел подписал контракт с болгарским клубом «Черно Море». 36-летний футболист заключил однолетнее соглашение. «Я не играл на высоком уровне 14 месяцев. Я ставлю высокие цели, ведь добивался успеха везде, где только играл. Моя задача в «Черно Море» – много забивать и выиграть болгарское первенство», – цитирует Жардела официальный сайт УЕФА. Напомним, что за 4 сезона в составе «Порту» Жардел забил 166 голов в 169 матчах, за год, проведенный в «Галатасарае», бразилец отметился 34 точными ударами в 43 встречах, а 62 играх за «Спортинг» он провел 67 мячей. Жардел 4 раза становился чемпионом Португалии, а в 2000-м выиграл Суперкубок УЕФА. В 2000 и 2001 годах он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. sports.ru