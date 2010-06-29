Пауэлл: Я бежал 200 метров, чтобы быть сильнее на дистанции в два раза короче

Экс-рекордсмен мира на 100-метровке Асафа Пауэлл поделился впечатлениями от забега на дистанции вдвое длиннее на чемпионате Ямайки, где он выиграл с результатом 19,97. Показанный результат является пятым в нынешнем сезоне и превышает на 0,07 секунды личный рекорд Пауэлла на этой дистанции. «Я был немного аккуратен на выходе из поворота, а так забег прошел хорошо. Мои секунды показали, в какой сейчас форме нахожусь. Я пробежал эту дистанцию, чтобы чувствовать себя быстрее в будущем на 100-метровке», – приводит слова Пауэлла Reuters.