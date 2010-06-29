Л/атлетика. Рыбаков может пропустить чемпионат Европы

Бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Ярослав Рыбаков может отказаться от участия в чемпионате Европы, который пройдет в августа, из-за последствий травмы спины. «Лондон-2012 – это основная задача, но обкатывать подготовку к нему надо на летних сезонах. В апреле на тренировках мы заложили хорошую базу, и казалось, что сезон начнется нормально. И вдруг такие результаты 2.26-2.27, просто обескураживающие, да еще эта нелепая травма спины наложилась. Не складывается почему-то... 8 и 10 июля будут этапы «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и Гейтсхеде. В принципе, если я там хорошего результата не покажу, то откажусь от участия в чемпионате Европы, потому что просто не солидно туда ехать без результата, несмотря на то, что меня освободили... Не хочется совершенно, это будет просто некрасиво», – рассказал Рыбаков в интервью Runners.ru.