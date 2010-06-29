Шахматы. На пост президента ФИДЕ выдвинуты только двое

Действующий президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов являются единственными кандидатами на пост главы ФИДЕ, заявил директор представительства ФИДЕ в России Берик Балгабаев. «Вчера, за три месяца до проведения генеральной ассамблеи ФИДЕ, истек срок выдвижения кандидатов. Насколько я знаю, выдвинуты двое: Кирсан Илюмжинов и Анатолий Карпов», – сказал Балгабаев во вторник. Илюмжинов выдвинут Российской шахматной федерацией, а в поддержку Карпова, по словам Балгабаева, «поступили документы от руководства шахматных организаций Франции и Германии».