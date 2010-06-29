Факт, что футбол придумали в Англии, поставлен под сомнение

Ватиканская газета L´Osservatore Romano опубликовала статью, в которой ставится под сомнение тот факт, что футбол был придуман в Англии. В качестве доказательства они приводят слова иезуитского священника Хуана Мануэля Перамаса, который в 1793 году описал способы времяпровождения племен гуарани, населявших нынешнюю территорию Парагвая. «Они обычно играли мячом, который очень легкий, быстрый и хорошо отскакивает от земли, несмотря на то, что сделан из твердого каучука. Они не вводят мяч руками, как мы, а используют только свои босые ноги, причем контролируют мяч с большой точностью и аккуратностью», – писал Перамас. На основании этого автор статьи Джанпаоло Романато делает вывод о том, что родоначальниками футбола можно считать именно племена гуарани, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.