Изнер: Я уже забыл: я Изнер или Маю?

Победитель самого продолжительного теннисного матча в истории американец Джон Изнер стал гостем популярной телепрограммы Late Show with David Letterman. В эфире Изнер представил своеобразный хит-парад мыслей, посещавших его по ходу матча первого круга «Уимблдона» против француза Николя Маю, завершившегося со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. 10. «У меня нет сил» 9. «Мы так давно играем, что я забыл: я Изнер или Маю?» 8. «Помните, я говорил, что у меня нет сил? Это было восемь часов назад!» 7. «Мне будет очень плохо завтра?» 6. «Пойду прилягу до 51:50, потом что-нибудь сделаю» 5. «Я сплю» 4. «Почему я играю не с Федерером? Все закончилось бы за 15 минут!» 3. «Судорога!» 2. «Честно, мне все равно, выиграю я или проиграю. Я просто хочу выжить» 1. «У Ларри Кинга бывали браки, которые длились меньше!» sports.ru