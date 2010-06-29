Названы лауреаты футбольного сезона 2009/2010 в Украине

Клубы Премьер-лиги совместно с болельщиками-участниками конкурса определили лауреатов минувшего спортивного сезона. Ими стали: 1. Лучший игрок Эпицентр чемпионата Украины сезона 2009/2010 гг. – капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. 2. Лучший голкипер сезона – Андрей Пятов («Шахтер») 3. Лучший тренер сезона – наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу. Лучший арбитр сезона – арбитр ФИФА Виктор Швецов (Одесса) И приз лучшего бомбардира чемпионата Украины сезона 2009/2010, как было известно ранее, достанется капитану киевского «Динамо» Артему Милевскому. Лауреатов сезона будут чествовать 4 июля в Запорожье на матче Интер Суперкубок Украины уникальными призами.