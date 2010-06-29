Forbes включил Шарапову в список 100 самых влиятельных знаменитостей

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список 100 самых влиятельных знаменитостей по версии журнала Forbes. За год спортсменка опустилась с 76-й на 81-ю строчку. Но, по мнению составителей рейтинга, это произошло только из-за травм Шараповой. Однако заработок теннисистки не претерпел изменений, она заработала за год все те же 22 млн долларов. Шарапова рекламирует такие известнейшие бренды как Canon, Prince, Tiffany, Tag Heuer и Land Rover. Самым крупным считается контракт, подписанный ею с производителем спортивной одежды и обуви Nike. В рейтинге Forbes Шарапову обошла ее соперница Серена Уильямс, обосновавшаяся на 61-й позиции правда с меньшим, чем у российской теннисистки годовым доходом – 6,5 миллиона долларов – однако большим рейтингом популярности. Рейтинг влияния знаменитостей составляется журналом на основе частоты упоминаний в СМИ, а также финансового успеха, сообщает «Советский спорт».