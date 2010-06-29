Малуда: Нам не надо было так реагировать на отстранение Анелька

Полузащитник сборной Франции Флоран Малуда высказал свое мнение о конфликте в команде, возникшем на чемпионате мира в ЮАР. Он считает, что футболистам не стоило отказываться от тренировок в знак протеста против отстранения Николя Анелька. «Не надо было так на это реагировать. Это было ошибкой. Но у нас было такое состояние духа, когда мы так на все реагировали. Все-таки нельзя винить одного игрока в проблемах всего коллектива. У нас были серьезные проблемы с доверием друг к другу. Зная об этом, было сложно осознавать, что мы не знаем, с чего начать, чтобы решать их. Надеюсь, с Лораном Бланом все изменится», – приводит его слова Sky Sports.