ЧМ-2010. В ЮАР арестован журналист-провокатор

Южноафриканская полиция задержала журналиста британской газеты Sunday Mirror, подозреваемого в организации проникновения болельщика в раздевалку сборной Англии по футболу после матча чемпионата мира с командой Алжира, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Журналист Саймон Райт, целью которого была дискредитация службы безопасности мундиаля, был задержан в понедельник за препятствование отправлению правосудия. «У полиции есть основания предполагать, что инцидент был организован заранее несколькими лицами, об этом свидетельствуют данные предварительного расследования и записи камер видеонаблюдения. Организаторы данной выходки стремились представить в негативном свете систему обеспечения безопасности на чемпионате», - говорится в заявлении полиции относительно ареста Райта. 18 июня в Кейптауне после завершения матча игры против алжирцев, в которой англичане ограничились нулевой ничьей, Павлос Джозеф, 32-летний житель Лондона, миновал южноафриканских стюардов и прошел в раздевалку сборной. До футболистов разгневанному безликой игрой команды фанату добраться не удалось - его перехватили по пути. Однако возмутителя спокойствия в тот момент не задержали, позволив ему уйти со стадиона в толпе зрителей. Полиция ЮАР арестовала Джозефа после того, как он раскрыл свою личность в интервью газете, и обвинила его в незаконном вторжении и нарушении правил безопасности. Освобожденный вскоре из-под стражи Джозеф в настоящее время ожидает начала процесса над ним, намеченного на среду. Футбольная ассоциация Англии (FA) направила официальную жалобу в ФИФА, которая пообещала ужесточить меры обеспечения безопасности на аренах чемпионата мира. В воскресенье родоначальники футбола вылетели из турнира, проиграв немцам.