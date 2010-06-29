ЧМ-2010. Хиддинк уличил сборную Германии в нечестной игре

Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк, ныне тренирующий национальную команду Турции, обвинил футболиста сборной Германии Месута Озила в подделке немецкого паспорта, передает NEWSru.com со ссылкой на «Вести». По данным телеканала, в интервью немецким СМИ Хиддинк заявил, что Озил выступает за сборную Германии с фальшивым немецким паспортом. «Паспорт Озила подделан. Документ ему сделали ради того, чтобы Месут смог выступать за сборную Германии, но он недействителен», - утверждает Хиддинк. Озил стал одним из открытий чемпионата мира в ЮАР, показывая неплохую игру в сборной Германии. Его семья родом из Зонгулака, что на севере Турции, однако переехала в Германию, где в 1988 году в Гельзенкирхене родился Месут. На своем официальном сайте Озил рассказал, что получил немецкий паспорт в посольстве, поскольку всегда хотел выступать за сборную Германию. Не исключено, что заявление Хиддинка может инициировать расследование в отношении законности выдачи паспорта Озилу. Сам Хиддинк не скрывает сожаления от того, что Озил в свое время выбрал сборную Германии, а не Турции.