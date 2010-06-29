Шарапова назвала причину своего поражения от Уильямс на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая 28 июня не смогла обыграть американку Серену Уильямс и выйти в 1/4 финала Уимблдона, назвала причину своей неудачи. Слова спортсменки приводит «РИА«Новости». На послематчевой пресс-конференции Шарапова заявила, что была готова к встрече с лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и могла бы выиграть, однако не смогла справиться с подачей соперницы. «Я думаю, что играла реально хорошо, и у меня были шансы. Вы знаете, если бы не ее отличная подача, у меня были все предпосылки выиграть этот матч», - отметила Шарапова. Встреча американской и российской теннисисток в четвертом круге Уимблдона завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:4 в пользу Серены Уильямс. Теперь представительнице США предстоит провести матч с китаянкой На Ли. Четвертьфинальный поединок этих спортсменок состоится 29 июня. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.