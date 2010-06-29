ЧМ. ФИФА отклонила апелляцию сборной Ганы на дисквалификацию Айю

Полузащитник «Марселя» и сборной Ганы Андре Айю не примет участия в четвертьфинальном матче ЧМ-2010 против Уругвая. Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию ганской команды на желтую карточку, полученную Айю в игре 1/8 финала с США (2:1), сообщает Goal.com. Представители ганской федерации привели в качестве доказательства видеоповтор, на котором видно, что контакта между Айю и американцем Джози Алтидором не было, и, таким образом, наказание вынесено ошибочно. Однако дисциплинарный комитет не стал менять свою точку зрения, сославшись на статью 72 Дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой принятые судьей в ходе матча решения следует считать окончательными. sports.ru