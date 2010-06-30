Игорь Суркис: Вопрос по Гилерме решим за два-три дня

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с нападающим Гилерме, который в данный момент находится в аренде в ЦСКА. «Тут все еще в стадии переговоров, но, думаю, мы договоримся. Есть четко прописанные условия перехода Гилерме в ЦСКА или его возвращения в «Динамо». У него аренда до 1 августа, так что в ближайшее время ситуация прояснится. ЦСКА изъявляет желание его выкупить, и наши службы находятся в стадии переговоров. Еще буквально два-три дня, и вопрос будет решен», – приводит слова Суркиса Террикон. Также Суркис прокомментировал информацию о том, что его клуб интересуется полузащитником сборной Японии Дайсуке Мацуи. «Эта информация не соответствует действительности – мы не обращали внимания на этого футболиста, хотя это очень хороший футболист. Однако у нас эта позиция закрыта», – сказал президент киевского «Динамо».