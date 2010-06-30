Кличко выиграли тендер! Бой с Поветкиным состоится в Германии.

Промоутерская компания K2 выиграла тендер на право проведения боя украинца Владимира Кличко и обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF (Международная федерация бокса) россиянина Александра Поветкина, сообщает Fightnews.com. Торги состоялись 29 июня. Соперником K2, промоутерской компании братьев Кличко, на торгах была компания Sauerland Promotions, представляющая интересы Поветкина. В ходе торгов K2 предложила премиальный фонд в размере 8 миллионов 313 тысяч долларов, тогда как Sauerland Promotions смогла выделить 4 миллиона 215 тысяч и один доллар. Победа K2 на торгах за право организовать бой Кличко - Поветкин означает, что поединок состоится в Германии (предположительно, во Франкфурте). Если бы компания Поветкина смогла выиграть тендер, то бой состоялся бы в Москве. Теперь промоутерские компании обоих спортсменов должны провести переговоры, а затем объявить дату и место проведения предстоящего боя. У компаний Кличко и Поветкина есть 90 дней на то, чтобы урегулировать все организационные вопросы, связанные с поединком украинца и россиянина.