Курникова – о своем возвращении в большой спорт

Российская теннисистка Анна Курникова, которая недавно выступила на Уимблдоне в рамках «Турнира легенд», оценила свои шансы на возвращение в большой спорт. В беседе с представителями оргкомитета турнира «Большого шлема» россиянка заявила, что с удовольствием бы возобновила выступления, однако не чувствует себя на 100 процентов готовой к этому. «Я бы хотела вернуться, но не думаю, что мое состояние позволило бы мне это сделать. Я давно не выступаю, к тому же меня беспокоят травмы - болит таз и спина. А выходить на корт неподготовленной невозможно. Это все равно, что выйти на игру с травмой, а через два гейма остановить матч, позвать тренера и попросить его о помощи. На мой взгляд, это непрофессионально», - цитирует Курникову официальный сайт Уимблдона-2010. Анна Курникова сыграла на Уимблдоне в качестве «легенды» в парном разряде. Ее партнершей стала знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис, которая окончательно ушла из спорта в 2007 году. Для Курниковой выступление на Уимблдоне стало первым за последние восемь лет. По словам самой российской спортсменки, скорее всего, она больше не будет принимать участие в каких-либо показательных матчах или несоревновательных турнирах.