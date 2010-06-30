Марадона: Можете быть уверены – мы обыграем Германию

Легендарный футболист в свойственной ему безапелляционной манере дал комментарий относительно предстоящего матча против сборной Германии. Наставник сборной Аргентины Диего Марадона не сомневается в том, что его подопечные одержат победу над национальной командой Германии в 1/4 финала чемпионата мира, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Bild. Одновременно главный тренер Альбиселесте признается, что немецкая сборная очень сильна. «Состав немецкой сборной очень силен, однако можете быть уверены, что мы их обыграем. Скоро я уже определюсь с тактикой на эту игру, которую мои футболисты воплотят в жизнь. Дорогие аргентинцы, вы можете быть спокойны, ибо эти 23 бестии, находящиеся в моем распоряжении, готовы умереть на поле ради этой футболки. После финального матча именно мы будем целовать кубок и праздновать победу», - заявил Марадона.