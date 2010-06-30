ЧМ-2010. Двоих провинившихся арбитров отстранили от судейства

Арбитры Хорхе Ларрионда и Роберто Розетти отстранены от дальнейшего обслуживания матчей чемпионата мира по футболу в ЮАР, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник в FIFA. Уругвайский арбитр Ларрионда отличился тем, что не засчитал чистый гол в матче между сборными Германии и Англии. При счете 2:1 в пользу немцев мяч после удара полузащитника англичан Фрэнка Лэмпарда рикошетом от перекладины попал в ворота, но судьи решили, что гола не было. Что касается Розетти, то итальянский арбитр неправильно засчитал первый гол, забитый Карлосом Тевесом в матче против Мексики. На повторе очевидно, что аргентинский форвард находился в положении вне игры. Розетти, посоветовавшись с лайнсменом, взятие ворот все-таки засчитал. Напомним, что ранее свою работу на мундиале завершили представитель Мали Куман Кулибали, не засчитавший чистый гол американцев в ворота Словении, и француз Стефан Ланнуа, допустивший ряд грубых ошибок во встрече Бразилия - Кот-д'Ивуар. Ранее президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер, известный своим негативным отношением к внедрению в футбол видеотехники, заявил о готовности возобновить тестирование технологий, которые помогут определять взятие ворот в спорных ситуациях.