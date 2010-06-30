Сборную Северной Кореи дома встречали без восторга

В среду сборная КНДР вернулась в Пхеньян с чемпионата мира по футболу, сообщает АР. На этот раз футболистов в аэропорту не ждали сотни болельщиков, как это было в день их отправления на мировое первенство. «Было очень приятно участвовать на чемпионате мира. Мы, игроки, должны сохранить свой энтузиазм и помогать развитию футбола в нашей стране», – заявил по прибытии нападающий северокорейской команды Чон Тэ-Сэ. На чемпионате мира сборная КНДР заняла четвертое место в своей группе, проиграв командам Бразилии (1:2), Португалии (0:7) и Кот-д'Ивуара (0:3).