ЧМ-2010. Тевес: Мексиканцы играют в футбол лучше немцев

Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес заявил, что, по его мнению, команда Мексики является более серьёзным соперником, чем сборная Германии. с которой аргентинцам предстоит встретиться в четвертьфинале чемпионата мира. «Я настолько сильно жажду победы, что даже не могу себе представить, что нам не удастся выиграть чемпионат мира. Было бы очень грустно, если мы неудачно выступим в субботу. Не волнует ли меня уверенная игра немцев против сборной Англии в 1/8 финала? Я куда больше опасался мексиканцев. Считаю, они умеют играть в футбол лучше немцев. Они владели преимуществом в начале обоих таймов, и если бы мы не сумели реализовать свои моменты в нужное время, то всё могло сложиться для нас куда более тяжело», – приводит слова Тевеса Clarin.