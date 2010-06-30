Деку завершил карьеру в сборной

Полузащитник сборной Португалии Деку на послематчевой конференции по окончании встречи 1/8 финала против сборной Испании (0:1) заявил, что завершает свою карьеру в национальной команде, сообщает O Jogo. Хавбек "Челси" поблагодарил тренерский штаб и партнеров по команде за совместную работу, а также рассказал о своих карьерных планах. Деку дебютировал в португальской сборной в 2003 году и стого времени провел за главную команду страны 75 матчей, забив пять голов. На нынешнем чемпионате мира натурализированный португалец провел на поле всего 62 минуты в матче группового турнира против сборной Кот-д'Ивуара (0:0). «Сегодня я в последний раз надел футболку национальной сборной. Большое спасибо всем тем, кому довелось работать со мной в национальной команде. Многие из вас стали моими хорошими друзьями, и мне будет приятно вспоминать, как вместе мы защищали цвета нашей сборной. Эта команда навсегда останется в моем сердце», - признался футболист. «Теперь пришло время подумать о своем клубном будущем. У меня есть устное соглашение с «Флуминенсе». Теперь все будет зависеть от «Челси». Если лондонцы пойдут мне на встречу, я уже в ближайшее время отправлюсь в Бразилию. Если нет – сначала отработаю свой контракт до конца», - отметил Деку. «Спорт-Экспресс»