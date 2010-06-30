Тренер сборной Японии подал в отставку

Почти сразу после поражения в 1/8 финала ЧМ-2010 от Парагвая в серии пенальти главный тренер сборной Японии Такеси Окада подал в отставку, информирует Reuters. Основное и дополнительное время поединка закончилось нулевой ничьей, а судьбу путевки в четвертьфинал решил промах Юити Комано, удар которого пришелся в перекладину. Напомним, что перед турниром в ЮАР наставник «Синих самураев» ориентировал подопечных на попадание в четверку лучших. «Не думаю, что на этой должности могу сделать что-то еще», - заявил Окада. «Спорт-Экспресс»