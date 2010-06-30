Австралию обвиняют в подкупе ФИФА

Австралийская футбольная федерация обвиняется в подкупе. Она выделила 11,37 миллиона долларов на подарки членам исполкома, которые принимают решение по определению столицы Чемпионата мира по футболу 2022 года, передает «Корреспондент» со ссылкой на «Вести.ру». Газете Fairfax удалось обнаружить документ ФФА, в котором на подарки членам исполкома отведена отдельная графа, составляющая четверть всего бюджета заявочной кампании. Так, женам членов исполкома подарили ожерелья из жемчуга, мужчинам предложили бесплатные турпутевки в Австралию и солидные премиальные. ФФА также оплатила нескольким членам исполкома FIFA во главе с вице-президентом Джеком Уорнером поездку на Кипр в прошлом году. Министр спорта Кэйт Эллис пообещала провести расследование этих обвинений, сообщает AFP. Помимо Австралии за право проведения Чемпионат мира по футболу соревнуются: Россия, Англия, США, Япония, Индонезия, Бельгия с Нидерландами и Испания с Португалией, а также Южная Корея и Катар, претендующие только на ЧМ-2022. Окончательное решение исполком FIFA планирует вынести в декабре 2010 года. В нынешнем году Чемпионат мира пройдет в ЮАР, а в 2014 году первенство состоится в Бразилии.